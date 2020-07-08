Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны. Он включает в себя снижение налогов на покупку жилья, скидки на походы в рестораны для всех граждан, а также денежный бонус для работодателей, которые не уволят своих сотрудников, пишет Bloomberg.

Программа по сохранению рабочих мест, которая субсидирует заработную плату 9,3 миллиона человек, будет прекращена в октябре. Однако предприятия получат бонусы в размере 1000 фунтов стерлингов (1259 долларов) за каждого работника, который сохранит свое место до января, получая не менее 520 фунтов стерлингов (654 доллара) в месяц.

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Как пишет CNBC, экономисты предупредили, что прекращение выплат в октябре вызовет кризис на рынке труда. Однако Сунак отметил, что программа финансирования отпусков «не может и не должна продолжаться вечно», назвав призывы к дальнейшим выплатам по этой схеме безответственными.

Он также заявил, что всем гражданам предоставят 50 процентную скидку на походы в ресторан с понедельника по среду до августа, чтобы восстановить работу сферы питания. НДС для гостиничного и туристического секторов будет снижен с 20 до 5 процентов до января, что обойдется стране в 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Государство уже направило более 160 миллиардов фунтов на спасение экономики. Падение ВВП страны в апреле на 20,4 процента стало самым большим за всю историю. Между тем, в период с апреля по май объем заимствований вырос до 103,7 миллиардера фунтов, госдолг превысил ВВП впервые с 1963 года. По прогнозам банка Англии, ВВП сократится на 14 процентов в этом году,

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