Планы по росту экономики Великобритании провалились

В мае экономика Великобритании показала результаты хуже, чем ожидалось. Объем производства вырос лишь на 1,8 процента, экономисты прогнозировали увеличение на 5,5 процента, пишет Bloomnerg.

Доходность государственных облигаций Великобритании обвалилась, также наблюдается слабый рост в секторе услуг. Неожиданно слабый скачок ВВП за май показывает, что V-образное (резкое падение вниз и быстрый отскок) восстановление экономики не происходит, отмечают эксперты.

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Согласно результатам опроса издания, в этом году ожидается сокращение ВВП страны почти на 9 процентов, что станет самым большим спадом за почти столетие. В июне открытие непродовольственных магазинов дало дополнительный импульс экономике, в то время как гостиничный сектор возобновил работу только в начале июля.

Учитывая рост безработицы в связи с отменой государственных субсидий на заработную плату, министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов стерлингов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны. Среди мер — снижение налогов на покупку жилья, скидки на походы в рестораны для всех граждан, а также денежный бонус для работодателей, которые не уволят своих сотрудников.

Государство уже направило более 160 миллиардов фунтов на восстановление экономики. Между тем госдолг страны превысил ВВП впервые с 1963 года. По прогнозам банка Англии, ВВП сократится на 14 процентов в этом году.

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