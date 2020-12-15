В России захотели вдвое сократить продажи алкоголя

Эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия» захотели более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году. Об этом говорится в докладе о демографической ситуации, передает РИА Новости.

Проект предлагает к 2024 году снизить объем продаж алкогольной продукции до 12 миллиардов литров, к 2027 году — до 9 миллиардов литров, к 2030 году — до 7 миллиардов литров. «Изменение структуры потребления алкогольных напитков к 2030 года: 50 процентов вино, 30 процентов пиво, 15 процентов водка и иные крепкие напитки, 5 процентов прочая алкогольная продукция», — говорится в докладе.

Также проект предлагает сократить количество потребителей спиртного среди трудоспособного населения до 50 процентов и до 40 процентов — смертность среди трудоспособного населения от причин, связанных со спиртными напитками.

Кроме того, специалисты призывают в два раза снизить потребление населением табачной продукции — с 300 миллиардов штук до 150 миллиардов штук.

По данным авторов исследования, более 85 процентов трудоспособных россиян употребляют алкоголь. При этом 70 процентов смертей граждан в этом возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением спиртных напитков. При этом самым популярным алкогольным напитком среди россиян стало пиво. Так, за год граждане выпивают 8,5 миллиарда литров. На втором месте оказалась водка, ее годовой оборот составил миллиард литров.