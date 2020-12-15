Россияне раскрыли свое отношение к алкоголю

Более 85 процентов (76 миллионов) трудоспособных россиян признались в употреблении алкоголя. Такое отношение к спиртному раскрыли в докладе о демографической ситуации Федерального проекта «Трезвая Россия», передает РИА Новости.

В документе отмечается, что под основным ударом находится трудоспособное население страны, то есть 89,6 миллиона человек или 61 процент от всего населения. При этом 70 процентов смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.

По данным проекта, в России выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи. Так, доля их вовлеченности в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16 процентов в сравнении с 2018 годом.

Всего процент употребления алкоголя среди молодежи составил 69 процентов. По итогу опроса 53 процента респондентов употребляли алкоголь систематически раз в неделю. Они пояснили, что побуждающими факторами к употреблению алкоголя является доступность алкоголя (62 процента опрошенных) и реклама алкоголя (52 процента).

Ранее были названы самые курящие и пьющие регионы России. Так, наименьшими сторонниками вредных привычек оказались жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Отмечается, что этому поспособствовали установленные в республиках Северного Кавказа строгие традиции и менталитет жителей. Антилидерами рейтинга стали Магаданская и Сахалинская области, республики Хакасия и Бурятия.