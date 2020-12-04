Британские ученые определили безвредную дозу алкоголя в период самоизоляции. Об этом пишет Express.

Исследователи отметили, что в королевстве во время карантина значительно выросло потребление спиртных напитков. Вкупе с увеличением количества полуфабрикатов в меню, все больше жителей начали жаловаться на проблемы с кожей и ногтями. В частности, указали они, злоупотребление спиртным вызывает не только обезвоживание кожи, но и оказывает аналогичный эффект на ногти, делая их ломкими и склонными к шелушению.

В связи с этим ученые порекомендовали употреблять не более 112 граммов спирта в неделю — в пересчете на привычные напитки это составляет примерно семь бокалов пива или 50-граммовых стопок крепких напитков.

10 сентября стало известно, что россияне за год выпивают на два-три литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран. По словам главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава Евгения Брюна, с 2010 года россияне стали меньше пить практически в два раза: количество выпитого алкоголя снизилось с 18 литров до 9,5 литров в год.