Названы самые курящие и пьющие регионы России

Составлен рейтинг регионов России по склонности жителей к вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов. Об этом пишет РИА Новости.

Так, наименьшими сторонниками вредных привычек оказались жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Отмечается, что этому поспособствовали установленные в республиках Северного Кавказа строгие традиции и менталитет жителей. Позиция Тамбовщины обусловлена снижением потребления населением табака и спиртных напитков.

Антилидерами рейтинга стали Магаданская область, Сахалин, республики Хакасия и Бурятия.

При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связанных с наркотиками, а также смертность от отравлений спиртным.

В октябре профессор РГГУ Игорь Курукин рассказал «Ленте.ру», что многовековая история пристрастия к пьянству простых россиян — не более чем миф. Он подчеркнул, что вплоть до середины XX века большинство людей жило в сельской местности, и жизненный уклад не менялся столетиями: «Когда надо — празднуем всей общиной, никто не гуляет в одиночку. Когда не празднуем — работают все. И это не в России — это везде так в раннее Средневековье жили», — отметил историк.

В августе сообщалось, что россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей).

В мае выяснилось, что самыми вредными привычками россиян на самоизоляции стали переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Также в список вредных привычек вошло долгое сидение за компьютером.