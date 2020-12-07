Россия
 
Последние новости
Врач назвал самое массовое последствие коронавируса
В США назвали причины загадочного синдрома у дипломатов в Китае и на Кубе
В США начнут готовить пиццу из отходов
В США раскрыли «интерес» Израиля к Су-57
«Ливерпуль» одержал разгромную домашнюю победу и вышел на второе место в АПЛ
Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 подали в суд на производителей самолета
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом 
Раскрыты первые признаки рака желудка
В Чечне похоронили обезглавившего учителя террориста
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы самые курящие и пьющие регионы России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Составлен рейтинг регионов России по склонности жителей к вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов. Об этом пишет РИА Новости.

Так, наименьшими сторонниками вредных привычек оказались жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Отмечается, что этому поспособствовали установленные в республиках Северного Кавказа строгие традиции и менталитет жителей. Позиция Тамбовщины обусловлена снижением потребления населением табака и спиртных напитков.

Антилидерами рейтинга стали Магаданская область, Сахалин, республики Хакасия и Бурятия.

При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связанных с наркотиками, а также смертность от отравлений спиртным.

В октябре профессор РГГУ Игорь Курукин рассказал «Ленте.ру», что многовековая история пристрастия к пьянству простых россиян — не более чем миф. Он подчеркнул, что вплоть до середины XX века большинство людей жило в сельской местности, и жизненный уклад не менялся столетиями: «Когда надо — празднуем всей общиной, никто не гуляет в одиночку. Когда не празднуем — работают все. И это не в России — это везде так в раннее Средневековье жили», — отметил историк.

В августе сообщалось, что россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей).

В мае выяснилось, что самыми вредными привычками россиян на самоизоляции стали переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Также в список вредных привычек вошло долгое сидение за компьютером.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Развеян миф о пьяных русских
По предложению Минфина Госдума одобрила резкое повышение акцизов на сигареты
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции