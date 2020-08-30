Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».

Также средний чек снизился в сегменте HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе, бары, поставщики продуктов и оборудования для таких заведений) — он составил 990 рублей (в прошлом году — 1,2 тысячи рублей). Снижение произошло и в супермаркетах — с 755 рублей до 707 рублей.

При этом в категории «Магазины у дома» специалисты зафиксировали небольшое увеличение чека — на один процент (было 348 рублей, стало 350 рублей). Продажи выросли в аптеках и на АЗС — на 15 и 11 процентов соответственно.

Всего было проанализировано более 22 миллиардов кассовых чеков.

Ранее в августе стало известно, что продажу алкоголя в России захотели упростить: Минпромторг предложил снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу спиртного до тысячи рублей в месяц. Это более чем в пять раз меньше действующей пошлины в 5,4 тысячи рублей.