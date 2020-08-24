Продажу алкоголя в России захотели упростить

Минпромторг России предложил снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя до тысячи рублей в месяц. Это более чем в пять раз меньше действующей пошлины в 5,4 тысячи рублей. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время в России действует система, при которой крупные торговые сети и небольшой сельский магазин, который существует в единственном числе, платят государству пошлину в одинаковом размере. Это создает неравные условия для ведения бизнеса. По мнению министерства, из-за того, что в 2015 году размер пошлины был увеличен, многие предприятия малого и среднего бизнеса вынужденно прекратили деятельность или отказались от лицензии. Для них ведомство захотело упростить условия продажи.

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Однако снижение госпошлины может сократить поступления в региональные бюджеты на 1,5-2,7 миллиарда рублей в год. Восстановление объема легального рынка как минимум на 10 процентов, а также рост налоговых поступлений и акцизных сборов компенсирует разрыв в доходах, сказано в документе. Закон может вступить в силу 1 января 2021 года.

Ранее Минпроторг предложил наделить регионы правом разрешать розничную торговлю спиртным рядом с медицинскими учреждениями.