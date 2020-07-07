В России захотели упростить продажу алкоголя

Министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает законопроект о послаблениях для продажи алкоголя. Об этом сообщает газета «Известия».

Ведомство хочет предложить наделить регионы правом разрешать розничную торговлю спиртным рядом с медицинскими учреждениями. По задумке авторов, субъекты России сами смогут определять, какие виды медицинской деятельности не препятствуют продаже алкогольный продукции в ближайших кафе и магазинах.

В министерстве также рассказали, что регионы будут принимать данное решение на основе таких факторов, как социально-экономическое положение, уровень развития торговли и общественного питания и прочих.

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что Совет Федерации порекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. По его словам, сенаторы также попросили Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.

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