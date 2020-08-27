Раскрыто отношение молодых россиян к табаку и алкоголю

Потребители, родившиеся после 1996 года, заметно реже покупают алкоголь и табак, чем другие россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платежного сервиса «Скрепка».

По сведениям компании, в чеках зумеров в 1,6 раза реже встречаются алкогольные напитки и в 2,1 раза реже табачная продукция. В целом по стране также наблюдается тренд на снижение потребления алкоголя и табака среди всех возрастных групп.

Согласно данным исследователей, молодые россияне почти на 30 процентов чаще покупают фрукты и овощи и на 27 процентов реже мясо и птицу, чем представители других поколений. Отмечается, что родившиеся после 1996 в основном стремятся к поддержанию здорового образа жизни. Для них характерны такие особенности потребления, как стремление к экологичности товаров и экономности.

Ранее в России появился план по отрезвлению населения в течение девяти лет. По сведениям СМИ, документ под названием «Концепция сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» должен быть утвержден в 2021 году. Детали концепции пока не известны.