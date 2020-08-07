Раскрыто безопасное количество пива в день

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла безопасное количество пива в день. С ней побеседовали журналисты издания «Вечерняя Москва».

По ее словам, допустимая суточная норма пенного напитка не должна превышать 300 миллилитров. Она подчеркнула, что пиво очень важно заедать полноценной едой, желательно, не жирной и не соленой.

Врач была вынуждена признать, что в России нет культуры потребления пива.

Как правило, никто не пьет пиво в маленьких количествах. Меньше литра в один присест наши люди не потребляют. Тем более все это дело заедается солеными продуктами, которые задерживают воду в организме. Это очень вредно для обменных процессов Елена Соломатина врач-диетолог

Соломатина отметила, что умеренное употребление напитка может принести пользу: он улучшает обменные процессы в организме, помогает усваивать пищу и в целом положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

При этом диетолог подчеркнула, что речь идет только о пиве, приготовленном из натуральных продуктов. Она добавила, что из-за содержания в напитке женского гормона — эстрогена — на мужчинах злоупотребление пивом сказывается хуже, чем на женщинах.

Врач также сообщила, что распитие пива натощак может спровоцировать неприятные ощущения в желудке. Она подчеркнула, что напиток не стоит употреблять детям, беременным женщинам и кормящим матерям, диабетикам, а также людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, с нарушениями психики и нервной системы. Любителям пива грозит лишний вес, инсулинорезистентность, алкоголизм и сахарный диабет второго типа, возможно образование атеросклеротических бляшек.