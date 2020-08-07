Россиянам назвали опасность употребления алкогольного и безалкогольного пива

У алкогольного и безалкогольного пива высокий гликемический индекс, поэтому его употребление может нанести вред организму. Эту опасность «Вечерней Москве» назвала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, любители пива рискуют заработать лишний вес, инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа, возможно образование атеросклеротических бляшек. Этот напиток не рекомендуется употреблять не только детям, беременным женщинам и кормящим матерям, но также диабетикам, людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, с нарушениями психики и нервной системы.

Врач отметила, что у пива есть и положительные качества, если оно нефильтрованное, приготовлено из натуральных продуктов, а дневная порция не превышает 300 миллилитров. «В этом случае оно снижает напряженность, в нем содержится эстроген — женский гормон. И дамы, потребляя пиво, могут пополнять его запасы», — сказала Соломатина.

Она добавила, что на мужчин напиток оказывает противоположный эффект: снижается уровень тестостерона, со временем появляется «пивной» живот, появляются женские черты в фигуре и характере.

Ранее россиянам назвали самые опасные алкогольные коктейли, среди которых упоминался «Ерш» — водка с пивом. Опьянение от него сильное, как будто человек выпил пол-литра водки.