Названы лучшие закуски к пиву

Роскачество назвало лучшие закуски к пиву. В обзоре (есть в распоряжении «Ленты.ру») приведены советы по употреблению со слабоалкогольным напитком.

Организация привлекла специалиста по мясной гастрономии Андрея Куспица, который перечислил самые популярные и подходящие закуски. Среди них четыре вида немецких колбас: братвурст (из свинины в натуральной оболочке для жарки на гриле), вайсвурст (белые баварские колбаски из телятины, сала и пряностей), риндсвурст (говяжьи колбаски для отваривания и жарки) и боквурст (варено-копченые сардельки из свинины и сала).

Материалы по теме Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват? Двойной навар Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?

Также авторы упоминают традиционную закуску под названием метт — свиной фарш с рубленым луком и пряностями. При этом отмечается важность проверки метта на предмет соблюдения санитарных норм, которыми пренебрегают некоторые продавцы.

Еще один вариант — французская закуска шукрут из квашеной капусты, популярная в Эльзасе, регионе, долгое время принадлежавшем Германии и считающемся центром французского пивоварения.

Также авторы советуют скандинавские закуски: датский бутерброд на ржаном хлебе сморреброд, креветки, раковые шейки и устрицы.

Чрезмерное употребление пива и других алкогольных напитков вредит здоровью.