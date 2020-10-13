Развеян миф о пьяных русских

Многовековая история пристрастия к пьянству простых россиян — не более чем миф, считает историк, профессор РГГУ, автор книги «Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина» Игорь Курукин. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру» .

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Историк подчеркнул, что вплоть до середины XX века большинство людей жило в сельской местности. При этом их жизненный уклад не менялся столетиями. Происходило это из-за малой мобильностью населения деревни, где все десятилетиями жили так же, как их отцы и деды, следуя правилам общины.

«Из года в год одно и то же, — описывает он. — Когда надо — празднуем всей общиной, никто не гуляет в одиночку. Когда не празднуем — работают все. И это не в России — это везде так в раннее Средневековье жили».

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По его словам, такой традиционный уклад в дальних населенных пунктах сохранялся дольше, а жители расположенных рядом с городами деревень быстрее перенимало вредную привычку у городских жителей. Впрочем, произошло это только лишь на рубеже XIX и XX веков.

«Вот ты крестьянский парень, уехал в город подработать, выпал из деревенской жизни, несколько месяцев ты проводишь в городе. Там другие развлечения, удовольствия. Тебе приятели сказали, мол, пойдем сегодня, дерябнем, надо что-то отметить. В деревне это невозможно, а вот в городе это всегда пожалуйста — взял да пошел», — пояснил историк.

В августе сообщалось, что россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей).

Еще больше о том, что и как пили на Руси можно узнать из первой части спецпроекта «Мифы о России».

