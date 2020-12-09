Зараженным COVID-19 россиянам назвали альтернативу алкоголю

Зараженным коронавирусом россиянам стоит исключить из новогоднего меню алкоголь, вместо этого лучше выпить витаминный морс. Такую альтернативу спиртному назвали врачи-диетологи в беседе с РИА Новости.

Кроме того, больным COVID-19 стоит исключить из новогоднего меню копченые, жирные, острые блюда, поскольку такая еда создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия напомнила, что острые продукты можно заменить на более легкие аналоги. Например, заменить жареное мясо или рыбу на тушеное, а также отдать предпочтение овощам и фруктам.

Нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова отметила, что цитрусовые разжижают кровь, обладают витамином C. Специалист предложила подать на стол маринованный лук, поскольку он имеет антибактериальные противовирусные свойства. Также она предложила приготовить блюдо из тертого сыра, петрушки, укропа, кинзы и чеснока.

При этом специалисты отмечают, что заболевшим COVID-19 стоит отказаться от алкоголя не только на Новый год, но и на весь период лечения. Во время празднования можно употреблять морсы.

Ранее ученые из Университета Северной Каролины (США) перечислили блокирующие коронавирус продукты. Химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению вируса в организме. Также ученые выяснили, что темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов коронавируса.