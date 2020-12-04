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Ученые перечислили блокирующие коронавирус продукты

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Фото: CHARLES PLATIAU / Reuters

Ученые из Университета Северной Каролины (США) перечислили блокирующие коронавирус продукты. Результаты своего исследование они опубликовали в издании Frontiers in Plant Science.

По данным исследователей, химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению вируса в организме человека. Специалисты рассказали, что в данных продуктах содержатся вещества, которые способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2. Помимо этого, ученые выяснили, что темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов коронавируса.

Ранее группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) определила, что чаи на основе шалфея и периллы помогают бороться с коронавирусом. Исследователи пришли к выводу, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея достаточно для значительного подавления воспроизводства вируса.

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