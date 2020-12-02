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Российский врач назвала необходимые в Новый год лекарства

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Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

В Новый год рекомендуется иметь в запасе такие лекарственные средства, как ферменты и сорбенты. Они помогут переварить пищу после застолья и вывести из организма все токсины, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с News.ru.

По ее словам, ферменты нужно принимать во время еды, а сорбенты — после застолья. «Вообще сорбенты нужно иметь при себе всегда, они облегчат самочувствие и в случае отравления. Потому что любой дискомфорт в желудочно-кишечном тракте необходимо убирать сразу», — пояснила Лапа.

Также специалист посоветовала россиянам быть аккуратнее с салатами, поскольку именно из-за этого блюда происходит большая часть отравлений в новогодние праздники. Она рекомендовала покупать продукцию, срок изготовления которой не превышает 12 часов, и есть только самые свежие блюда.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная сообщила, что в пандемию коронавируса для новогоднего стола рекомендуется покупать яблоки определенного сорта, цитрусовые и другие фрукты. Кроме того, она отметила, что не помешают и экзотические фрукты, такие как физалис. Однако его лучше попробовать до празднования Нового года, поскольку этот фрукт может вызывать аллергию.

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