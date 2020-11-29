Россиянам дали советы по выбору воды в бутылках

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева дала россиянам советы по выбору воды в бутылках. Об этом сообщает «Прайм».

По ее словам, не следует пить воду с нехарактерным цветом и неприятным запахом. «Скорее всего, такая вода испортилась и в ней превышено содержание микроорганизмов, что может вызвать болезни ЖКТ», — сказала она.

Саратцева добавила, что стоит насторожиться из-за негерметично закрытой бутылки. Кроме того, необходимо обращаться внимание на материал, из которого она изготовлена, и даже цвет. Самой безопасной тарой считается темная стеклянная бутылка. При этом при полимерной упаковки в воду при нагревании могут попадать вредные соединения, а в светлом стекле она на солнце может «зацвести».

Эксперт также отметила, что маркировка должна содержать слово «природная», так как оно регулируется законом. В противном случае возможна попытка обмана. Для некоторых видов воды, например, минеральной и лечебной, необходим сертификат ЕАЭС.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная сообщила, что в пандемию коронавируса для новогоднего стола рекомендуется покупать яблоки определенного сорта, цитрусовые и другие фрукты. Кроме того, она отметила, что не помешают и экзотические фрукты, такие как физалис. Однако его лучше попробовать до празднования Нового года, поскольку этот фрукт может вызывать аллергию.