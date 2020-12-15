Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

Самым популярным алкогольным напитком среди россиян стало пиво. Такой вывод назвала «Трезвая Россия», проведя анализ продаж, использования стеклотары и закупок спирта. Результаты исследования публикует РИА Новости.

Так, за год граждане выпивают 8,5 миллиарда литров. На втором месте оказалась водка, ее годовой оборот составил миллиард литров.

Ранее выяснилось, сколько россиян употребляют алкоголь. В пагубной привычке признали 85 процентов жителей страны трудоспособного возраста. При этом среди молодежи 53 процента опрошенных пьют спиртное систематически раз в неделю.