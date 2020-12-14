Собянин ответил на вопрос об ограничениях продажи алкоголя в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности введения ограничений на продажу алкоголя в столице на период новогодних праздников. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

Градоначальник указал на мировой опыт введения «сухих законов» и отметил, что «как правило, это все заканчивалось повальным пьянством». »Поэтому не вижу никакого смысла в этом», — сказал мэр.

Также Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют вводить комендантский час в Москве на период новогодних праздников. «Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», — сказал он.

Ранее Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в столице. По словам градоначальника, это возможно только в том случае, когда медицинская система перестанет справляться. Однако, он подчеркнул, что такого в столице нет.

10 декабря мэр Москвы дал оценку ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, она остается сложной, однако город справляется. Собянин подчеркнул, что речь идет о стабильности на «сложном, тяжелом уровне», а система здравоохранения столицы функционирует на всех уровнях, но работает с напряжением.

5 декабря в столице началась вакцинация препаратом «Спутник V», первыми прививки сделают учителям, сотрудникам городских служб и медикам. Категории расширят после поставок новых партий вакцин. Всего в Москве 70 учреждений, где можно сделать бесплатную прививку. Собянин рассказал, что в перспективе необходимо вакцинировать от коронавируса около 6-7 миллионов москвичей.