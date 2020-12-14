Названы регионы России с самыми пьющими женщинами

Количество алкоголя больше нормы употребляют 1,9 процента женщин в России. Регионы страны с самыми пьющими женщинами назвали в Росстате, передает NEWS.ru.

Превышение нормы означает потребление свыше 84 граммов алкоголя в неделю в пересчете на этанол, пишет издание. Больше всего россиянок, злоупотребляющих спиртным, выявлено в Еврейской автономной области (9,3 процента). Далее следуют Чукотский автономный округ (8,8), Архангельская область (6,1), Хабаровский край (6) и Мурманская область (4,8).

Минимальная доля пьющих россиянок зафиксирована в Ингушетии (0 процентов), Кабардино-Балкарии (0,1), Калужской и Тамбовской областях (0,2) и Северной Осетии (0,3).

Всего доля женщин, пьющих алкоголь выше нормы, составляет 24,7 процента от общего числа употребляющих слишком много спиртного.

Чаще всего алкоголизм у женщин возникает до 25-30 лет, это может произойти из-за употребления спиртного в компаниях в подростковом возрасте или из-за родителей, тоже злоупотребляющих алкоголем, объяснил руководитель отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦПН имени Сербского, Сергей Игумнов. Он добавил, что нередко у женщин может развиться зависимость после менопаузы.

Также бывают случаи алкоголизма из-за одиночества, смерти мужа или постоянного партнера, либо из-за неустроенности жизни. Из-за этого страдают не только мозг и печень, но и репродуктивная система, и дети могут родиться с отклонениями в интеллектуальном развитии, указал специалист.

В ноябре сообщалось, что женщины тщательнее скрывают свою зависимость от алкоголя, потому что они «более стыдливы». По словам психотерапевта и нарколога Ильи Кислера, из-за этого они реже попадают в поле зрения врачей. При этом женщины быстрее осознают свою проблему, прислушиваются к медикам.