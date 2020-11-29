Россия
 
Последние новости
Российских пенсионеров предупредили о предстоящей проверке доходов
Москвичи устроили массовую драку из-за парковки во дворе 
Поклонская предложила депутату спеть в «ВИА Гре» в ответ на критику
Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
Пескова отказались пропускать на открытие московского катка 
Кинолог перечислил источники опасности для собаки дома
Психолог назвал способ оторвать человека от смартфона
Британские ученые оценили информацию о российской вакцине от COVID-19
В России оценили риск начала войны из-за убийства иранского физика-ядерщика
Новости партнеров
Прослушать новость

Психотерапевт раскрыл разницу между женским и мужским алкоголизмом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Врач-психотерапевт, нарколог, руководитель онлайн-клиники доктора Кислер Илья Кислер раскрыл разницу между женским и мужским алкоголизмом. Он рассказал «Комсомольской правде» о том, кто больше подвластен пристрастию к спиртному.

По мнению врача, женщины «более стыдливы» в этом вопросе в отличии от мужчин и умеют тщательно скрывать свою зависимость.

«Кто больше подвержен алкоголизму: мужчины или женщины...пока нет таких данных. Примерно одинаково. Просто женщины более стыдливы и часто умело скрывают свою зависимость. Из-за этого они очень долгое время могут не попадать в поле зрения врачей», — объяснил Кислер.

Однако при этом женщины гораздо быстрее осознают свою проблему, отметил нарколог. «Если уж обратились к врачу, то хорошо его слышат, легче преодолевают анозогнозию — отрицание собственной болезни», — заключил он.

Ранее с предложением запретить продавать алкоголь 1 и 2 января к министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову обратился член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он заявил, что праздники часто приводят к всплеску алкогольных отравлений, что на фоне пандемии коронавируса еще сильнее нагрузит медиков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач назвал разницу между женским и мужским алкоголизмом
Россиянам назвали лучший алкоголь для встречи Нового года
Онищенко оценил возможный запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января
Шнуров посвятил матерное стихотворение запрету на продажу алкоголя 1 и 2 января