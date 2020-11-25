Онищенко оценил возможный запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января

Запрет продажи алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января — окажется бесполезным, поскольку россияне закупят спиртные напитки раньше, заявил бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова передает RT.

Он также подчеркнул, что такие решения не только нужно принимать заранее, но и говорить о вреде алкоголя постоянно, чтобы решать проблему.

Ранее член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. Он указал, что январские праздники часто приводят к всплеску алкогольных отравлений и росту числа обращений за скорой медицинской помощью. При этом медики в регионах и без того испытывают повышенную нагрузку на фоне пандемии коронавируса.