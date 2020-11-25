Шнуров посвятил матерное стихотворение запрету на продажу алкоголя 1 и 2 января

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение инициативе запретить в России продажу алкоголя в первых числах января. Артист опубликовал произведение в Instagram.
Музыкант вспомнил об установленном в стране запрете на продажу алкоголя в ночное время, указав на его бессмысленность.
Спасибо Думе за наводку!
В гастрономической сети,
С одиннадцати, утром водку,
Не то, что после десяти.
Шнуров раскритиковал предложение ограничить продажу спиртного после Нового года, обратив внимание на то, что первые числа января приходятся на выходные дни.
****** [Жахнул], как раз перед работой!
Зачем мне портить выходной?
Пью в понедельник, не в субботу,
И в воскресенье ни одной!
Бухнул с утра литруху резво,
Иду, закусочку жуя!
По праздникам хожу я трезвый,
Здоровья стало ***** [много]!
Артист посчитал неэффективными подобные запреты, предположив, что это не помешает гражданам напиться в другое время.
И чтоб врачи там ни ******* [говорили],
Не нужен мне спортивный зал!
В предновогоднюю неделю
Я лыка, сука, не вязал.
Да, на себе жена несла,
Меня до нашего, до крова.
Зато уж с первого числа,
Не пью совсем, аж до второго.
С предложением запретить продавать алкоголь 1 и 2 января к министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову обратился член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он заявил, что праздники часто приводят к всплеску алкогольных отравлений, что на фоне пандемии коронавируса еще сильнее нагрузит медиков.