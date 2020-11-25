Шнуров посвятил матерное стихотворение запрету на продажу алкоголя 1 и 2 января

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение инициативе запретить в России продажу алкоголя в первых числах января. Артист опубликовал произведение в Instagram.

Музыкант вспомнил об установленном в стране запрете на продажу алкоголя в ночное время, указав на его бессмысленность.

Спасибо Думе за наводку!

В гастрономической сети,

С одиннадцати, утром водку,

Не то, что после десяти.

Шнуров раскритиковал предложение ограничить продажу спиртного после Нового года, обратив внимание на то, что первые числа января приходятся на выходные дни.

****** [Жахнул], как раз перед работой!

Зачем мне портить выходной?

Пью в понедельник, не в субботу,

И в воскресенье ни одной!

Бухнул с утра литруху резво,

Иду, закусочку жуя!

По праздникам хожу я трезвый,

Здоровья стало ***** [много]!

Артист посчитал неэффективными подобные запреты, предположив, что это не помешает гражданам напиться в другое время.

И чтоб врачи там ни ******* [говорили],

Не нужен мне спортивный зал!

В предновогоднюю неделю

Я лыка, сука, не вязал.

Да, на себе жена несла,

Меня до нашего, до крова.

Зато уж с первого числа,

Не пью совсем, аж до второго.

С предложением запретить продавать алкоголь 1 и 2 января к министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову обратился член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он заявил, что праздники часто приводят к всплеску алкогольных отравлений, что на фоне пандемии коронавируса еще сильнее нагрузит медиков.