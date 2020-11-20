Шнуров предложил заменить корпоративы на балы-маскарады

Лидер группы «Ленинград» и главный редактор RTVI Сергей Шнуров предложил заменить новогодние корпоративы на балы-маскарады. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам музыканта, ситуацию, при которой праздники омрачены связанными с коронавирусом ограничениями, может спасти креатив. Он призвал власти страны Москвы превратить минусы в плюсы.

«Если гости корпоративов обязаны будут носить маски и перчатки, и снять их можно будет, только находясь за столом, давайте официально переименуем все московские корпоративы в венские балы-маскарады. Перчатки при этом должны быть до локтя, а маски — красиво украшены», — высказался артист.

Шнуров пошутил, что Москву ждет самое аристократичное празднование Нового года. При этом гостям корпоративов, по его словам, придется вести себя, как английским лордам, собираясь компаниями меньше 50 человек и соблюдая социальную дистанцию.

Ранее Шнуров написал матерное стихотворение о поражении сборной России в матче со сборной Сербии. Артист сравнил проигрыш российской сборной с «лажей» в области отечественной музыки.