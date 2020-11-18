Лоза объяснил подачу иска к Шнурову инициативой его юриста

Музыкант Юрий Лоза объяснил подачу иска к главному редактору телеканала RTVI и лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурова инициативой его юриста. Об этом сообщает «Газета.ру».

В беседе с изданием Лоза отметил, что по-прежнему не собирается отвечать на выпады Шнурова. Судебный иск, который он подал, музыкант объяснил личной инициативной его адвоката.

«Я вообще дома сижу и даже не знаю, в каком суде этот иск будет рассматриваться», — рассказал Лоза. По словам автора песни «Плот», «Отвечать Шнурову — значит писать стишки, вступать в полемику, заниматься такой же ерундой».

Как сообщил Глеб Шумилов, адвокат Юрия Лозы, иск подан с целью добиться от лидера группы «Ленинград» компенсации морального вреда и публичных извинений. Юрист также назвал интересной идею извинения Шнурова в стихотворной форме в случае удовлетворения исковых требований.

«Шумилов — это один из моих адвокатов, он молодой, инициативный. Он сделал экспертизу, сам все подвел, лингвистическая экспертиза подтвердила прямое оскорбление личности», — уточнил Лоза. Как заверил артист, ему «абсолютно плевать, что делает Шнуров», добавив, что посещать судебные заседания он не планировал.

18 ноября стало известно, что Юрий Лоза подал в суд на лидера группы «Ленинград» за его стихи, обращенные к музыканту. Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы.