Лоза подал в суд на Шнурова за его матерное стихотворение

Музыкант Юрий Лоза подал в суд на главного редактора телеканала RTVI и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его ехидные стихи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина.

В октябре лидер группы «Ленинград» высмеял Юрия Лозу. Шнуров в своем Instagram-аккаунте иронизировал над любовью автора песни «Плот» давать комментарии СМИ по любому вопросу.

Лоза прокомментировал посвященное ему матерное стихотворение. Музыкант подчеркнул, что не волнуется по поводу оскорблений.