Шнуров отреагировал на иск от Лозы стихом про «ущемленное мини достоинство»

Лидер группы «Ленинград» и главный редактор RTVI Сергей Шнуров отреагировал на иск от музыканта Юрия Лозы. Стихотворение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист пошутил, что Лоза через суд хочет поднять свое «ущемленное мини достоинство». Свой пост он сопроводил фотографией композитора.

Дни последние вечность несут!

Собирается мертвое воинство!

Хочет как-то поднять через суд

Ущемленное мини достоинство.



Ранее стало известно, что Лоза подал в суд на Шнурова. Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина.

В стихотворении Шнуров посмеялся над любовью Лозы давать комментарии прессе практически по любому поводу. Артист указал, что композитор всегда критикует все подряд и считает себя знатоком в любом вопросе.