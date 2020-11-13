Шнуров в стихах заявил о приближении россиян «к сознанию макак»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил в матерном стихотворении, что россияне «приближаются к сознанию макак». Свое произведение артист выложил в Instagram в пятницу, 13 ноября.

Так Шнуров прокомментировал социологическое исследование, согласно которому более 70 процентов граждан страны согласны с ограничением свободы слова в определенных случаях. Артист в стихах предположил, что нынешнее положение вещей едва ли получится описать цензурной лексикой.

В терминологии погрязли все идеи.

Народ и власть всегда здесь визави.

А пидарасы это или прохиндеи,

Тут дело дело вкуса, как ни назови.

Нет слов цензурных, так чтоб адекватно

Все время наше описать в стихах.

Кричат по праздникам — Виват! Но

Меж строк заучит, — пошли бы вы все на х,

Музыкант с иронией заявил, что свобода слова не требуется, когда все и так все понимают.

Здесь мысль стоит, как ком и без движений,

Мы приближаемся к сознанию макак.

Зачем свобода этих выражений,

Когда и так всем ясно, что и как?

Шнуров посетовал на то, что оскорбить россиян может практически любое слово.

Все комментируют чего-то, и от лени

Богобоязненные массы резко стали.

Любое слово в ранге оскорблений,

Кого-то раздражает слово «Сталин».

Кого-то «***» [пенис] по прежнему тревожит,

И все орут в припадках немоты.

Желает люд натянутые вожжи,

Чтоб впились в их разорванные рты.

Ранее Шнуров опубликовал два стихотворения, посвященные сливу в сеть интимного видео футболиста Артема Дзюбы, в котором спортсмен занимается мастурбацией.