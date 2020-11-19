Шнуров написал матерное стихотворение о поражении России в матче с Сербией

Главный редактор телеканала RTVI и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о поражении сборной России в матче со сборной Сербии. Свое произведение он опубликовал в Instagram-аккаунте.

Шнуров отметил, что футбол стал «сексуальным спортом» и сделал прогноз в отношении матча, связав игру сборной России с действиями футболиста Артема Дзюбы.

Что за пòдняли какой-то ор там?

Не в мочу ж насыпан порошок?

Наш футбол стал сексуальным спортом!

Это, несомненно, хорошо.

Мой прогноз, чтоб написать короче,

Точен. И уже не пронесет.

Если Дзюба невзначай подрочит,

Значит сборная немножко *******.

Также лидер группы «Ленинград» заметил «эротический подтекст в футболе» и сравнил проигрыш российской сборной с «лажей» в области отечественной музыки.

Не пишу уже, чего же боле?

Все понятно, и кого ты не спроси,

Эротический подтекст в футболе

Общим местом стал на матушке Руси.

Все как в музыке у нас, так много лажи,

Жгут слова, как острый соус Чили.

*******, как еще тут скажешь?

Можно лишь добавить, продрочили.

В октябре лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в матерном стихотворении объявление президентом Российской Федерации Владимиром Путиным благодарности музыканту Юрию Лозе. Автор песни «Плот» в ответ подал в суд на главного редактора телеканала RTVI.