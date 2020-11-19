Шнуров написал матерное стихотворение о поражении России в матче с Сербией

Главный редактор телеканала RTVI и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о поражении сборной России в матче со сборной Сербии. Свое произведение он опубликовал в Instagram-аккаунте.
Шнуров отметил, что футбол стал «сексуальным спортом» и сделал прогноз в отношении матча, связав игру сборной России с действиями футболиста Артема Дзюбы.
Что за пòдняли какой-то ор там?
Не в мочу ж насыпан порошок?
Наш футбол стал сексуальным спортом!
Это, несомненно, хорошо.
Мой прогноз, чтоб написать короче,
Точен. И уже не пронесет.
Если Дзюба невзначай подрочит,
Значит сборная немножко *******.
Также лидер группы «Ленинград» заметил «эротический подтекст в футболе» и сравнил проигрыш российской сборной с «лажей» в области отечественной музыки.
Не пишу уже, чего же боле?
Все понятно, и кого ты не спроси,
Эротический подтекст в футболе
Общим местом стал на матушке Руси.
Все как в музыке у нас, так много лажи,
Жгут слова, как острый соус Чили.
*******, как еще тут скажешь?
Можно лишь добавить, продрочили.
В октябре лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в матерном стихотворении объявление президентом Российской Федерации Владимиром Путиным благодарности музыканту Юрию Лозе. Автор песни «Плот» в ответ подал в суд на главного редактора телеканала RTVI.