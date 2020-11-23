Шнуров обматерил обещавшего помочь музыкантам Стаса Михайлова за лицемерие

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в матерном стихотворении высмеял музыканта Стаса Михайлова, пообещавшего оказать своим музыкантам финансовую поддержку, однако, по словам выступавшего с ним гитариста, так этого и не сделавшего. Произведение артист опубликовал в Instagram.
Шнуров сравнил своего коллегу со шмелем, намекнув, что тот увлекается пластическими операциями.
В улыбке расплылось хайло,
Под кожей ботокс шевеля.
Наш Стасик, свет Михайлов
Похож на странного шмеля.
Музыкант уличил Михайлова в лицемерии, напомнив о его обещании помочь артистам, с которыми он выступал.
Жужжал о том, что щедрый он.
Лоснясь и излучая благость,
Что денег дал всем миллион,
Он за добро, а не за гадость.
Такой он милый, впредь и вплоть,
Готов он помогать людЯм.
И вас хранит пускай господь,
По жизни милостью ведя.
Шнуров посоветовал своим подписчикам принять во внимание, что обещаниям Михайлова не стоит доверять.
Так много сделал добрых дел,
А ты, народ, мотай на ус.
С кем не бывает, ******** [соврал],
Не вышел из него Иисус.
Матерным стихотворением Шнуров прокомментировал слова бывшего гитариста Михайлова Вячеслава Кузнецова, который пожаловался на то, что Михайлов с начала пандемии не помогал артистам финансово, при этом утверждая журналистам обратное. Интервью с Кузнецовым опубликовало «Федеральное агентство новостей».