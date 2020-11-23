Шнуров обматерил обещавшего помочь музыкантам Стаса Михайлова за лицемерие

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в матерном стихотворении высмеял музыканта Стаса Михайлова, пообещавшего оказать своим музыкантам финансовую поддержку, однако, по словам выступавшего с ним гитариста, так этого и не сделавшего. Произведение артист опубликовал в Instagram.

Шнуров сравнил своего коллегу со шмелем, намекнув, что тот увлекается пластическими операциями.

В улыбке расплылось хайло,

Под кожей ботокс шевеля.

Наш Стасик, свет Михайлов

Похож на странного шмеля.

Музыкант уличил Михайлова в лицемерии, напомнив о его обещании помочь артистам, с которыми он выступал.

Жужжал о том, что щедрый он.

Лоснясь и излучая благость,

Что денег дал всем миллион,

Он за добро, а не за гадость.

Такой он милый, впредь и вплоть,

Готов он помогать людЯм.

И вас хранит пускай господь,

По жизни милостью ведя.

Шнуров посоветовал своим подписчикам принять во внимание, что обещаниям Михайлова не стоит доверять.

Так много сделал добрых дел,

А ты, народ, мотай на ус.

С кем не бывает, ******** [соврал],

Не вышел из него Иисус.

Матерным стихотворением Шнуров прокомментировал слова бывшего гитариста Михайлова Вячеслава Кузнецова, который пожаловался на то, что Михайлов с начала пандемии не помогал артистам финансово, при этом утверждая журналистам обратное. Интервью с Кузнецовым опубликовало «Федеральное агентство новостей».