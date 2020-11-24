Жена Стаса Михайлова пообещала избить Шнурова за матерное стихотворение

Жена Стаса Михайлова Инна отреагировала на матерное стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, посвященное ее мужу, пообещав избить музыканта при встрече. Об этом она написала в Instagram.

«Людей не проведешь. А господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел», — написала супруга Михайлова.

Она назвала лживыми утверждения бывшего гитариста Михайлова, заявившего, что артист врет, когда утверждает, что финансово помогает своим музыкантам во время пандемии коронавируса. «Никто из коллектива не заявлял о том, что брошен на произвол судьбы или лишен заработной платы за проведенные мероприятия», — подчеркнула Михайлова.

23 ноября Шнуров в матерном стихотворении высмеял Михайлова, пообещавшего оказать своим музыкантам финансовую поддержку, однако, по словам выступавшего с ним гитариста, так этого и не сделавшего.