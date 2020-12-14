Диетолог рассказала о смертельной опасности новогодних блюд

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о смертельной опасности популярных у россиян новогодних блюд. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Врач заявила, что наибольшую угрозу представляют сложные салаты, содержащие яйца, майонез, мясо, морепродукты и рыбу. Соломатина призвала подавать салаты вроде «Оливье» и «Селедки под шубой» порционно, а остатки убирать в холодильник. Заправленный майонезом салат, по ее словам, необходимо съедать сразу. Соломатина рекомендовала хранить подготовленные ингредиенты по отдельности и нарезать по мере необходимости.

Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде. Есть его даже на следующий день уже опасно. Даже если он не был заправлен майонезом

Диетолог объяснила, что поданные на стол салаты с майонезом являются теплыми и влажными — такие условия идеальны для размножения микробов. Она дала совет заправлять блюда уксусом или лимонным соком.

Соломатина заявила, что критически важно не хранить салаты слишком долго. Она подчеркнула, что употребление трехдневного «Оливье» может привести к серьезному отравлению. И если у взрослых просто начнется диарея и рвота, то у детей может произойти сильное обезвоживание, нарушение электролитного баланса, судороги, вплоть до летального исхода. Что касается пожилых людей, то у них, по мнению диетолога, интоксикация может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе к сердечному приступу.

Ранее Соломатина назвала запрещенные для больных COVID-19 продукты новогоднего стола. Она посоветовала в праздничные дни убрать из рациона жареное мясо, шашлык, калорийные салаты и алкоголь.