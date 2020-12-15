Определены самые пьющие регионы России 2020 года

Самыми пьющими регионами России в 2020 году признаны Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования проекта «Трезвая Россия».

В пятерку самых трезвых субъектов страны вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Москва оказалась на 13-м месте рейтинга самых трезвых регионов, Санкт-Петербург — на 16-м.

«Алкоголь — одна из самых недооцененных проблем в мире. Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукции, с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности», — отметил руководитель организации Султан Хамзаев.

При составлении ранжированного списка эксперты основывались на шести показателях. Речь идет о числе умерших от отравления алкоголем; численности больных, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; числе преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональном объеме проданного алкоголя в литрах чистого спирта; числе правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртосодержащих напитков; ограничениях на продажу алкоголя в каждом конкретном регионе.

Самым популярным алкогольным напитком, по данным «Трезвой России», среди россиян стало пиво. Так, за год граждане выпивают 8,5 миллиарда литров. На втором месте оказалась водка, ее годовой оборот составил миллиард литров.

Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что более 85 процентов трудоспособных россиян употребляют алкоголь. При этом 70 процентов смертей граждан в этом возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением спиртных напитков.