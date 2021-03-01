Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

В России проверят рост цен на яйца и мясо птицы. Такое поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов дал Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает ТАСС.

Как сообщил агентству участник совещания по мониторингу цен на социально значимые товары, Белоусов поручил «оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением».

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В середине февраля газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщила, что птицефермы предложили торговым сетям увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10 процентов.

Ретейлеры согласились с аргументами поставщиков и передали информацию в Минпромторг. Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова подчеркнула, что весь 2020 год компании держали цены на относительно низком уровне благодаря внутренним ресурсам, но теперь запас прочности иссяк.

Позднее в Минсельхозе заверили, что рост цен на мясо птицы и яйца в России останется в пределах общей продовольственной инфляции. Власти не поверили в возможность такого развития событий, указав, что предпосылок для обострения ситуации нет.