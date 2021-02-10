В России наказали магазин за завышение цен на 286 процентов

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа по итогам проверки пяти магазинов в Салехарде выявила, что в одной из точек цены на продукты питания были завышены на 286 процентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В отношении владельца магазина, допустившего такие наценки, возбудили административное дело. Ему выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

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До этого департамент экономики региона опубликовал статистику, согласно которой с начала года картофель вырос в цене на 4,8 процента, куриные яйца — на 4,5 процента, морковь — на 3,1 процента, а молоко, мука и сливочное масла — на 1-2 процента.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в России отсутствуют основания для резкого роста цен на продукты питания. Чиновники ожидают, что к весне стоимость товаров опустится сама собой.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что усиления государственного вмешательства в торговую сферу, в контроль за ценами, не планируется. Между тем аналитики ожидают в феврале пик инфляции.