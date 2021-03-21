Финансист назвал причины отказаться от покупки долларов

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков в беседе с агентством «Прайм» назвал случаи, когда необходимо отказаться от покупки долларов.

По его словам, в краткосрочной перспективе не стоит обменивать рубли на доллары тем, для кого эти рубли не являются излишками, а служат для покрытия их текущих расходов и поддержания текущего уровня жизни. Так, курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. «Не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств», — сказал финансист.

В случае, если будет наблюдаться рост курса, для граждан и предприятий, не имеющих прямого выхода на биржу, эффект от этого роста может быть минимальным за счет банковских комиссий и курсов.

Таким образом, в краткосрочной перспективе следует придерживаться правила, что деньги стоит держать в той валюте, в которой они тратятся. При этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе в валюту имеет смысл вкладываться, преследуя различные цели, отметил Марков.

Ранее преподаватель Школы Бизнеса «Синергия» Антон Емельянов заявил, что лучшее время для продажи долларов — момент, когда курс иностранной валюты начинает снижаться. По его словам, менять доллары на рубли становится выгодно во время роста цен на нефть. Помимо этого на снижение курса валют может повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса — это означает, что в страну поступает больше валюты, чем уходит. Емельянов не рекомендовал хранить валюту в сейфе. Так, лучшей инвестицией будет открытие вкладов в банках или приобретение долговых обязательств.