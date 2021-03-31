Россияне купили тонны золота в пандемию

В России розничный спрос на золото подскочил на 37 процентов в 2020 году по сравнению с 2019-м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяну Фиц.

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Россияне во время пандемии коронавируса скупили пять тонн золота, в 2019 году этот показатель был около 3,7 тонны. Такую тенденцию эксперт объяснила повышением цены на драгметалл, обесцениванием национальной валюты и геополитической неопределенностью.

Фиц уверена, что повышенный спрос на золото сохранится и в этом году. Однако эксперты видят риски в сильной волатильности драгметалла и нестабильности его трендов. В настоящее время актив торгуется по 1,6 тысячи долларов за тройскую унцию. По прогнозам аналитиков, в следующие два года его стоимость может достичь 2,5-3 тысяч долларов.

Больше всего средств в прошлом году москвичи вложили в золото. Они купили более шести тысяч слитков общим весом 389 килограммов и стоимостью 1,89 миллиарда рублей, как сообщали в Сбербанке со ссылкой на статистику своих отделений.

При этом американский миллиардер Марк Кьюбан назвал золото «мертвым» активом. По его словам, сейчас многие качества золота переняли криптовалюты. Сам же драгоценный металл, по его мнению, «мертв» в качестве актива и средства сбережения.