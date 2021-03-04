Золото назвали «мертвым»

Американский миллиардер, владелец баскетбольного клуба НБА Dallas Mavericks Марк Кьюбан назвал золото «мертвым» активом. Об этом бизнесмен написал в Twitter в ответ на пост главы инвесткомпании Euro Pacific Capital Питера Шиффа.

Финансист иронично высказался об инвесторах, купивших биткоины и ждавших дальнейшего роста их цены. По его словам, биржи поддались мании, из-за чего котировки самой известной криптовалюты стремительно росли, но со стороны покупателей это было недальновидным шагом, что и подтвердилось при падении цены.

Кьюбан ответил на слова Шиффа собственной публикацией, в которой раскритиковал золото, традиционно считающееся защитным активом во время кризисов. «Помните, золото — это средство сбережения, основанное на технологиях. От кирок и лопат до золотодобычи, которая продолжает совершенствоваться. Тот, кто сумел наиболее эффективно использовать современные технологии для добычи, получил наивысшую награду», — отметил бизнесмен.

По его словам, сегодня многие качества золота переняли криптовалюты. Сам же драгоценный металл «мертв» в качестве актива и средства сбережения, уверен Кьюбан: «Пора двигаться дальше».

После роста в конце прошлого и начале нынешнего годов цена биткоина снизилась — с пикового значения в 55,8 тысячи долларов за единицу до 48,7 тысячи.

Марк Кьюбан известен эксцентричным поведением, в основном в качестве владельца Dallas Mavericks. Последнее резонансное событие с его участием случилось в конце января, когда он поддержал идею игрока Brooklyn Nets Кайри Ирвинга изменить логотип НБА и разместить на нем изображение погибшего в прошлом году Коби Брайанта.