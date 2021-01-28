Золото оказалось не нужно людям

Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал до минимума за последние 11 лет (до четырех тысяч тонн). Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

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На фоне пандемии людям оказалось не нужно золото, годовой спрос рухнул на 14 процентов. Также обвалились до исторического минимума показатели по реализации золотых ювелирных изделий. При этом инвестиционный спрос на металл показал рекордные значения. Он увеличился на 40 процентов, достигнув нового максимума в 1,77 тысячи тонн. Также вырос спрос на слитки и монеты (на три процента).

Цена на драгметалл в долларах увеличилась на 25 процентов за год. Предложение золота снизилось на четыре процента. При этом некоторые страны показали прирост добычи, в том числе и Россия (на три процента). Однако банки по всему миру снизили объемы закупок. Россия осталась третьим по величине покупателем золота, увеличив свой запас на 27,4 тонны.

По мнению аналитиков, ближайшие 3-10 лет популярность биткоина может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам. В долгосрочной перспективе стоимость самой популярной криптовалюты в мире может превысить 50 тысяч долларов.