Золото для России впервые оказалось важнее доллара

В составе золотовалютных резервов России по состоянию на середину прошлого года впервые в истории золото оказалось более важным активом, чем доллар. Его доля составила 22,9 процента. В абсолютных числах это 128,5 из 554,4 миллиарда долларов, свидетельствует статистика Центробанка по состоянию на 30 июня 2020 года.

Доля доллара опустилась до 22,2 процента (124,6 миллиарда долларов), а доля евро — до 29,5 процента (165,5 миллиарда долларов). На юань приходится 12,2 процента, на фунт стерлингов — 5,9 процента, на остальные валюты — 7,2 процента.

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Регулятор публикует подробную статистику по резервам с задержкой на полгода. Их общий объем по состоянию на 25 декабря вырос с того момента до 592,4 миллиарда долларов, а максимума запасы достигали 7 августа — 600,7 миллиарда.

По вложениям в зарубежные активы на первом месте находится Китай — 14,2 процента, следом идут Япония (12,3 процента) и Германия (11,8 процента). Первые две позиции означают, что ЦБ покупает бумаги первых двух азиатских стран, которые номинированы в валютах, отличных от юаня и иены.

Россия активно наращивает долю золота и сокращает долю доллара в запасах с весны 2018 года. Поводом для смены курса стала возможность ужесточения санкций США. До того момента на американскую валюту стабильно приходились 43-48 процентов запасов. Однако откат доллара на третью позицию полгода назад был связан с резким ростом стоимости золота.

Ранее сообщалось, что российские банки потеряли интерес к драгоценным металлам. По состоянию на 1 декабря 2020 года они сократили вложения в такие активы до минимального за полтора года уровня — это 272,9 миллиарда рублей.