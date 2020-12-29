Российские банки потеряли интерес к золоту

Российские банки в ноябре потеряли интерес к золоту и сократили вложения в него до минимального за полтора года уровня, пишет РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка.

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По состоянию на 1 декабря на балансе кредитных организаций имелись драгоценные металлы на общую сумму в 272,9 миллиарда рублей. За ноябрь банки распродали металлы на 75,5 миллиарда, а их запасы сократились на 21,7 процента.

В рублевом эквиваленте запасы всех драгоценных металлов в банках за 11 месяцев 2020 года выросли на 600 миллионов рублей. Однако в пересчете на золото вложения снизились на 15 процентов — до 61,9 тонны. Этот показатель является минимальным с лета 2019 года, когда он равнялся 54,5 тонны.

Многомесячный пик вложений банков в золото пришелся на август, когда он составлял 121 тонну, или 567,8 миллиарда в рублевом эквиваленте. По словам опрошенных изданием аналитиков, кредитные организации, как и инвесторы во всем мире, рассматривали золото в качестве основного защитного актива на фоне пандемии коронавируса и неопределенности на фондовом рынке.

В это время цены на золото достигали рекордных значений — выше двух тысяч долларов за унцию. Однако впоследствии стоимость металла снизилась, и банки постепенно сократили его запасы.