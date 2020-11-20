Новости об успехе вакцины ударили по ценам на золото

Цены на золото упали примерно на 10 процентов с августовского рекорда в две тысячи долларов за унцию. Привлекательность драгметалла снижается из-за новостей об успехах вакцин от коронавируса и восстановления мировой экономики, пишет Financial Times.

Инвесторы сокращают свои запасы, а аналитики уверены, что пик роста цен на металл пройден. Эксперты инвестбанка Macquarie ожидают, что в следующем году стоимость золота упадет до 1550 долларов за унцию, что примерно на 17 процентов ниже текущего уровня.

Однако золото, как средство защиты от инфляции, может еще отыграть падение, если рост цен ускорится, а центральные банки отложат повышение процентных ставок. Пока инвесторы предпочитают вкладывать в другие драгоценные металлы, которые не находятся под ударом, пишет издание. Так, цена на серебро растет второй месяц подряд, а платина в ноябре достигла максимума с сентября.

Ранее стало известно, что производство золота в России в текущем году выйдет на рекордный уровень, а отечественные банки по итогам августа накопили на балансе рекордную 121 тонну драгоценных металлов в пересчете на золото.