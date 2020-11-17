Россия получит рекордно много золота

Производство золота в России в текущем году выйдет на рекордный уровень, который превысит также рекордный показатель прошлого года. Такое предположение высказал руководитель глобального управления операций на товарно-сырьевых рынках «ВТБ Капитал» Атанас Джумалиев, передает РИА Новости.

В 2019-м Россия добыла 368 тонн золота и обогнала Австралию. Тогда Союз золотопромышленников отметил, что производство выросло на 12 процентов. Одновременно резко увеличился и экспорт — с 13,9 тонны в 2018 году до 116 тонн.

Ранее российская компания «Полюс» объявила, что запасы золота на неиспользуемом месторождении «Сухой Лог» в Сибири самые большие в мире, порядка 40 миллионов унций.

В октябре Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщил, что спрос на золото в мире в третьем квартале этого года рухнул на 19 процентов (до 892 тонн) по сравнению с тем же периодом 2019 года.

На этом фоне российские банки по итогам августа накопили на балансе 121 тонну драгоценных металлов в пересчете на золото, что стало рекордным показателем.