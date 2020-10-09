Ценам на золото предрекли стремительное падение

После регистрации западной вакцины от коронавирусной инфекции мировые цены на золото, которые переживают стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что цена золота с начала года выросла на 22 процента, превысив отметку в две тысячи долларов за унцию и установила в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара. Однако позже цена снизилась, и в настоящее время составляет около 1,9 тысячи долларов за унцию.

В августе российским банкам удалось нарастить свои золотые запасы до рекордного за все время публикации статистики показателя в 121 тонну. Исходя из учетных цен Банка России это оказалось грамотным вложением: с приобретенных 23,3 тонны сектор заработал почти 438 миллионов рублей, пишет агентство.

Золото традиционно считается «тихой гаванью» для инвесторов. Цены на него в 2020 году активно растут из-за пандемии коронавируса и дестабилизации мировой экономики. Июль стал лучшим месяцем для золота за последние четыре года. Стоимость металла за этот период увеличилась на 10 процентов. В целом в 2020 году актив подорожал примерно на 30 процентов.

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