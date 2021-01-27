Американские университеты тайно вложились в биткоин

Американские университеты (Гарвардский, Йельский, Брауновский и Мичиганский) тайно вложились в биткоин через свои фонды, пишет Coindesk со ссылкой на источники.

В фонды деньги поступают в качестве благотворительных пожертвований. На них финансируется образовательная и исследовательская деятельность. Кроме того, цифровые активы используются в качестве инвестиций. Например, фонд Гарвардского университета превышает 40 миллиардов долларов.

Издание отмечает, что неизвестно, сколько каждый университет вложил денег в криптовалюту. Образовательные учреждения покупают биткоины непосредственно на биржах, это происходит уже больше года, утверждают источники.

В долгосрочной перспективе стоимость самой популярной криптовалюты в мире может превысить 50 тысяч долларов, прогнозируют аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK. По мнению аналитиков, ближайшие 3-10 лет популярность биткоина может вырасти, а золото, наоборот, рискует потерять свои позиции. За прошлый год Bitcoin подорожал в четыре раза.

Однако в январе падение стоимости биткоина привело к снижению капитализации всего крипторынка на 100 миллиардов долларов.