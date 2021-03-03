Москвичи закупились золотом

Больше всего средств в прошлом году москвичи вложили в золото. Они купили более шести тысяч слитков общим весом 389 килограммов и стоимостью 1,89 миллиарда рублей, сообщил Сбербанк статистику своих отделений.

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На втором месте оказалось серебро, а на третьем — платина. В общей сложности москвичи приобрели за год 8879 слитков драгоценных металлов общим весом 1162 килограмма почти на два миллиарда рублей. Это в 2,5 раза больше, чем было потрачено в 2019 году.

Также жители столицы купили 205 917 инвестиционных и памятных монет. Их общий вес превысил 2,5 тонны, а совокупная стоимость составила около 6,5 миллиарда рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году. Наибольшим спросом у москвичей пользовались золотые и серебряные инвестиционные монеты «Победоносец».

Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал до минимума за последние 11 лет (до четырех тысяч тонн). При этом инвестиционный спрос на металл показал рекордные значения. Он увеличился на 40 процентов. Цена на драгметалл в долларах увеличилась на 25 процентов за год.