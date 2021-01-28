Биткоин рухнул ниже 30 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта мира — биткоин — рухнула ниже 30 тысяч долларов за коин второй раз за неделю. Об этом пишет Bloomberg.

В четверг, 28 января, биткоин опускался до 29 241 доллара, потеряв 8,7 процента, после чего криптовалюта отскочила выше 30 тысяч. В предыдущий раз биткоин падал ниже этой отметки 22 января. В целом, за 2020 год биткоин вырос в цене на 300 процентов. В январе он установил абсолютный рекорд, приблизившись к 42 тысячам долларов.

Ранее аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK заявили, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может превысить 50 тысяч долларов. По их оценке, в ближайшие 3-10 лет популярность криптовалюты может вырасти, в то время как позиции золота пошатнутся.

Рост цены биткоина в 2020-2021 годах эксперты объясняют по-разному. Одни считают, что подъем обусловлен спекулятивными сделками. Другие полагают, что повышенный интерес проявляли долгосрочные инвесторы. Но в долгосрочной перспективе самая популярная криптовалюта планеты, как ожидается, подорожает, так как компании, занимающиеся доверительным управлением, выделяют от 0,5 до 1 процента капиталов на инвестиции в криптовалюту.