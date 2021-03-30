Деньги из главной российской кубышки начнут тратить на золото

Деньги суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), выполняющего функцию главной российской кубышки, начнут тратить на вложения в золото, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный Минфином.

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В документе говорится, что инициатива направлена на диверсификацию вложений ФНБ «в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности». Авторы называют золото «традиционным защитным активом», занимающим существенную долю в золотовалютных резервах Центробанка. По состоянию на 1 марта, она равнялась 22,2 процента.

ФНБ является составной частью золотовалютных резервов ЦБ, однако не повторяет в точности их структуру. В частности, до сих пор среди его активов не было золота. Фонд пополняется за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета (экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых), на которые ЦБ в качестве агента Минфина приобретает иностранную валюту.

Опрошенные изданием аналитики назвали решение ожидаемым, поскольку структура ФНБ и резервов ЦБ в последние годы заметно сближалась, а доля золота в последних существенно выросла.