Россиянам назвали лучшие антиинфляционные активы: в условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы и золото. Об этом рассказал РИА Новости директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

Эксперт призвал покупать реальные активы, среди которых сырье, сельхозпродукция, промышленные и драгметаллы и уменьшить долю финансовых активов — акций и облигаций.

«Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)», — предупредил эксперт.

По словам Ачкасова, лучшим реальным активом, который защищает от рисков инфляции, традиционно считается золото. «Существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90 процентов. Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе», — заверил он.

Ранее в марте россиянам назвали лучшие для вложения денег виды недвижимости. Частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин отметил, что в текущих условиях покупать квартиры с инвестиционными целями надо с большой осторожностью — есть риск, что цены на них снизятся, так как жилье слишком сильно подорожало за последнее время. Эксперт посоветовал обратить внимание на машино-места и коммерческую недвижимость.